Yolanda Paredes sobre Yamy Nal: “Como todos los partidos tenemos problemas. Ya está todo aclarado”

“Payo denunció fraude y lo convirtieron en delito, es una vergüenza, este es un Estado en el que el derecho no funciona, no puede ser”, dijo la senadora electa.

“Esto ya se convirtió en un tema meramente político. Dicen que Payo quiere irse del país, es absurdo, ni en la dictadura. Es estúpido que un hombre de 60 años en una camioneta “chilere” quiso atacar los tres poderes del Estado. Estamos viendo qué hacer”, afirmó sobre las acusaciones contra su esposo.

Sobre Yaminal: “Ayer hubo un cruce de palabra entre Yami y los demás compañeros, pero eso ya pasó, ella está firme con nosotros. Yami es muy activa en Twitter, y sus palabras afectan mucho al partido, pero ahora seguimos firmes en la lucha”.

“En las redes sociales hay que evitar entrar en conflictos. Somos senadores electos y debemos controlar lo que escribimos”, sentenció Paredes.

Sobre Blanca Ovelar: “Hoy me enteré que Blanca Ovelar es candidata al senado, esto cambia todos los días”.

Sobre su despacho: “Ahora estoy en planta baja, ya no estoy en sub, sub subsuelo, ya tengo despacho para recibirlos. Estamos firmes, queremos servir al pueblo, y como dice Payo, el que se aparte de los preceptos está fuera de Cruzada Nacional”.