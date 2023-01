“Yo me siento súper tranquila, no cometí ningún delito” sostiene Laurys Diva

El viceministro de la niñez, Eduardo Escobar, manifestó este viernes que la modelo tuvo múltiples denuncias por exhibir a los menores, puesto que no tuvo en cuenta los “cuidados específicos” para compartir un clip donde participan niños.

Ante esta situación, la modelo e influencer dijo que se siente tranquila y que conoce de las leyes. “Me siento muy tranquila porque yo no hice nada malo. Entiendo lo que pasa porque soy estudiante de Derecho y entiendo las leyes, no es hecho punible lo que hice”, sostuvo.

“Soy una persona muy precavida y se como hacer las cosas, soy una persona preparada y en base a eso hago labor altruista, porque soy una persona altruista. Todo lo que tenga que ver con ayudar a mi me encanta, yo no mezquino mi dinero por eso creo que me va bien, yo no soy akate´y”, manifestó.

“Nuestro país es muy machista, los derechos tenemos igual, tanto hombres como mujeres. Estoy luchando contra el machismo también”, dijo.

También mencionó que hasta el momento no recibió ninguna notificación, “No me llegó ninguna notificación, ninguna demanda, yo me enteré por las redes. Jamás un buen acto puede ser reprobado por la ley”, expresó.