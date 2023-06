Xi Jinping dice a Blinken que espera que su visita “contribuya a estabilizar las relaciones”

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, mantuvo una reunión con el Presidente de China, Xi Jinping, en el marco de su visita a Pekín, la primera de un secretario de Estado estadounidense desde 2018. Ocurrió tras haberse reunido este domingo con el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, y también este lunes, antes que con el presidente, mantuvo un encuentro con el máximo responsable de la política exterior china, Wang Yi. La de Blinken es una misión diplomática de alto nivel para enfriar las tensiones entre ambos países.

Hablando mientras se dirigía a Blinken, Xi ha dicho que las dos superpotencias “han tenido discusiones sinceras y profundas” y enfatizó que las interacciones entre ambas naciones deben “basarse siempre en el respeto mutuo y la sinceridad”, según se puede ver en un vídeo difundido por China a través de la televisión estatal CCTV.

“Espero que, con esta visita, el secretario de Estado haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones China-EEUU”, afirmó también el líder chino, que ha señalado que “las dos partes también lograron avances y llegaron a un acuerdo sobre algunos temas específicos”, lo que considera algo “muy bueno”, aunque no reveló más detalles.

Blinken, por su parte, dijo que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió que viajara a China porque “cree que Estados Unidos y China tienen la obligación de administrar su relación de manera responsable”. “Estados Unidos está comprometido a hacer eso”, aseveró el secretario de Estado, que explicó que “es del interés de Estados Unidos, del interés de China y del interés del mundo” que no aumenten las tensiones.

“Aprecio esta oportunidad de discutir con usted un camino a seguir”, le ha comentado Blinken a Xi durante la reunión.

Estaba previsto que Blinken hubiese viajado a China en febrero, pero estos planes se vieron alterados ante la polémica por el supuesto globo espía chino que sobrevolaba espacio aéreo estadounidense. EEUU acabó derribando (Pekín insistió en que era un rastreador meteorológico no identificado que se desvió de su ruta) y las tensiones entre las dos mayores economías del mundo crecieron, manteniéndose desde entonces.

De ahí la importancia de este viaje, aunque las expectativas de una recuperación significativa de la relación entre ambos países sigue siendo baja. En cualquier caso, Biden dijo el sábado que espera reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en los próximos meses, un encuentro que podría cerrarse durante el viaje de Blinken. “Espero en los próximos meses reunirme de nuevo con Xi y hablar sobre las diferencias legítimas que tenemos y sobre cómo superarlas”, dijo el demócrata.

Se especula que el encuentro entre los máximos dirigentes podría producirse en noviembre, durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en San Francisco. Sería la primera que mantienen desde Bali el pasado mes de noviembre, un día antes del inicio de una cumbre del G-20.

