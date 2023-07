WhatsApp incorporará nueva función: Videomensajes de hasta 60 segundos

Esta nueva característica cuenta con el cifrado de extremo a extremo (E2EE), garantizando la privacidad y seguridad de las conversaciones.

La compañía considera que los mensajes de voz han revolucionado la forma en que las personas se comunican y, con el objetivo de expandir las posibilidades de contacto entre los usuarios, ahora también se podrá enviar vídeos directamente en el chat.

La principal diferencia con respecto al sistema actual de envío de archivos es que, hasta ahora, los usuarios podían grabar y enviar vídeos desde la plataforma, pero estos debían ser adjuntados como archivos en la conversación.

¿Cómo se podrán enviar los videomensajes?

Con la nueva funcionalidad de videomensajes, el proceso será más sencillo y rápido, permitiendo enviar videos de hasta un minuto de duración sin complicaciones.

WhatsApp ha estado trabajando en esta característica durante varios meses y ha desarrollado un sistema similar a las notas de voz.

Para enviar un videomensaje de hasta 60 segundos, los usuarios deberán pulsar dos veces sobre el botón destinado a grabar notas de voz y luego mantenerlo presionado para grabar el video. Además, al igual que con las notas de voz, se podrá pulsar y deslizar el dedo hacia arriba para bloquear y grabar el vídeo en modo manos libres.

Los videomensajes también cuentan con el mismo cifrado de extremo a extremo que las llamadas y mensajes en la plataforma, asegurando que la información se mantenga privada y segura.

Fuente: eltiempo.com

sometimes you just have to see it to believe it 👀 now you can capture the moment right when it happens with a Video Message. pic.twitter.com/QiDTRhRRJ6

— WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2023