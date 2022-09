Walter Harms asegura que no tienen interés de “atacar o defender” al defensor del Pueblo

El diputado Walter Harms sostuvo que no existe el interés de “atacar o defender” al defensor del Pueblo, Miguel Godoy ante el pedido de juicio político. Afirmó que aún no accedió a los documentos y testimonios contra el titular de la Defensoría del Pueblo.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay que analizar si esa conducta se encuadra dentro de las causales para una destitución. Todavía no tengo esas pruebas documentales ni testimonios. Me gustaría analizar esos temas con responsabilidad”, expresó.

“Creo que este señor tiene una conducta indecorosa como mínimo. No pretendo descalificar las informaciones pero me gustaría darle el tiempo que amerita al análisis”, refirió.

Aseguró que no tiene interés de “atacar o defender” a Miguel Godoy. “Ni siquiera puedo calificar su gestión porque me pasa desapercibido. No conozco a este señor”, dijo.

More Entradas for Show: Franja Roja