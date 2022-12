Vuelco de vehículo dejó una persona atrapada por varios minutos en Villa Elisa

Escuchá esta Noticia en Audio.

El capitán de bomberos explicó que por 25 minutos estuvieron trabajando con sus camaradas de San Antonio para liberarlo, se lo trasladó junto a su acompañante al Hospital del Trauma. Contaban con cortes profundos en la altura de la cabeza, al dejarlo en el nosocomio ambos manifestaron que no sentían sus miembros inferiores.

“Chocó contra una columna, creemos que le agarró la parte de arriba y eso ocasionó que una persona quede atrapada adentro, ocurrió sobre la avenida Von Poleski. Estuvimos trabajando con la compañía de San Antonio, el conductor quedó atrapado y la persona que le acompañaba logró salir por cuenta propia y estuvimos trabajando 25 minutos para poder liberarlo”, relató.

“Cuando lo dejamos en el hospital con la gente de SEME no vimos que haya tenido una fractura expuesta de los miembros pero contaba con un corte muy profundo en la cabeza ambas víctimas y no sentían las extremidades, al mirar parecía que uno tenía priapismo que es cuando tiene un golpe interno y puede ser que esto ocasionó que no haya sentido los miembros inferiores”, detalló.

“Ambos fueron trasladados al hospital de Trauma, ambos aparentemente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, se encontró restos de botella dentro del habitáculo, no podían hilar ideas para explicarnos cómo fue el accidente. Ambos tendrían entre 25 a 28 años de edad”, mencionó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias