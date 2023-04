Escuchá esta Noticia en Audio.

“En una relación de padre e hijo se mete un intruso, quiere acaparar todo y quiere hacer el papel de administrador. Aguanté bastante la situación. No soy una persona a quien se le utiliza, soy una adulta responsable de mi acto, él se colgó de algo para ocupar un cargo público, no soy yo quien pretende quedarse en lugar del señor en el Senado, hay que averiguar quién es la persona que esta queriendo trepar y entrar por la ventana en su lugar al Senado”, aseveró.

Sobre Luis Paciello:

“Ese muchacho hace diez años dice que le conoce a Fernando Lugo, yo lo conozco desde hace mucho más. Mi hijo creció con su papá y hubo gente que siempre quiso separar eso. La amenaza que recibió mi hijo no fue la primera, el hijo mayor fue amenazado antes. No estoy acostumbrada a hablar en público, pero hay cosas que pasan el límite”, afirmó.

“Él hace el papel de blindarle a Fernando Lugo, no sé qué pretende. Sus hijos no pueden ni estar a solas con él. No tiene derecho legal de ser así. Mi hijo trata de no hablar de estas cosas con su papá porque él se esta recuperando”, sostuvo.