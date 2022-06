Villarejo: “Todas las candidaturas fuera de la concertación son cómplices del continuismo”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Yo creo que toda candidatura por fuera de la concertación va terminar siendo una complicidad al continuismo, eso es clarísimo e indudable. Con una concertación en marcha, con una elección a padrón abierto no hay excusa para no candidatarse, no hay excusa para no estar ahí, nosotros estamos firmes en ese sentido. Esperemos que en este proceso que hay hasta diciembre o agosto puedan recapacitar estas precandidaturas por fuera y sumarse todos a la concertación”, dijo.

“El camino es la concertación, es importante tener esta pre-final o ballotage como yo le llamo, que la ciudadanía elija que proyecto político irá al mano a mano”, acotó.

