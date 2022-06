Villarejo justifica su ausencia: “No pretendo coquetear con ningún actor político por conveniencia”

El diputado y precandidato a la Presidencia, Sebastián Villarejo afirmó que desde Patria Querida no van a “coquetear con actores políticos o con algún sector de izquierda por conveniencia”. Señaló no se van a prestar a este tipo de “juegos” .

“Nosotros no pretendemos coquetear con ningún actor político o sectores de izquierda por conveniencia. Todos estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero es una competencia electoral, tenemos que debatir y marcar nuestra esencia”, explicó.

“No nos vamos a prestar a un juego de convocatorias sobre la hora, no nos parece correcto en términos institucionales. Los que estuvieron hoy reconocieron ese liderazgo, para nosotros no es un liderazgo articulado”, aseveró.

Villarejo reveló los motivos por los cuales, decidió no presentarse a la reunión de varios presidenciables de la concertación, que fue convocada por Fernando Lugo “nosotros seguimos firmes en la concertación, pero no vamos a coquetear por conveniencia, hace 24 horas el Frente Guasu no estaba, y ahora ellos son quienes organizan un encuentro”.

Finalmente, instó a todos los contendientes que buscan liderar una chapa única de la oposición “a debatir ideas, proyectos de gobierno, y que la gente decida”.

