Víctima de doble choque sobrevive gracias a la solidaridad de las personas

Relato de la victima: “Estoy esperando mi recuperación, pero gracias a ustedes y a las personas que me ayudaron estoy mejorando”. Mis heridas siguen delicadas, pero mañana me harán más curaciones”.

“Aún necesito un colchón, la cama ya me donaron pero aún no tengo colchón, debe ser de cuerina, porque se me hacen las curaciones acostado y debe ser un colchón fácil de limpiar”.

Sobre los responsables del accidente: “No hay todavía datos, uno se entregó, el otro sigue prófugo, ni los familiares de los responsables se comunican con nosotros”, lamaento el accidentado.