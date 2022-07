Viceministro admite “fugas” en puestos de peaje, pero niega existencia de cajas paralelas

Escuchá esta Noticia en Audio.

Mencionó que reciben denuncias constantes sobre conductores que devuelven las boletas, otros que no reciben y pagan un monto menor, pero que “no hay cuestión concreta” y además que el 99.9% no pasan de una mera denuncia.

“Existe un historial estadístico de recaudación y eso no ha variado, se mantiene el monto porque no podemos incrementar las tarifas unitarias y la cantidad son las mismas y cada año van a aumentando en alguna proporción. Tuvimos fuertes rebajas en estos años de pandemia y en algunos puntos hay fugas porque se toman caminos paralelos, pero después es lo mismo de siempre (…) Hasta ahora no tenemos grandes fugas, lo que tenemos son las devoluciones de boletas”, refirió.

“Manejamos efectivos de montos pequeños y eso genera toda una posibilidad de tener suspicacia”, refirió. Sin embargo, sostuvo que tienen un estricto control y monitoreo por lo que la posibilidad de que haya cajas paralelas es “imposible”.

“Hay una puja también entre los propios sindicatos y los funcionarios que quieren pasar a formar parte de un puesto porque de repente en eso lugares se paga un plus adicional (…) Las cajas paralelas, así como se menciona en la denuncia, es de una persona que está para un puesto político”, dijo.

