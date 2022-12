Verdades y mentiras sobre el consumo de Cannabis: Aquí te contamos todo lo que tenés que saber

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El cannabis no hace daño ni genera adicción y eso la gente no acepta. “La primera ciudad en el mundo que tuvo alumbrado público fue New York y usaban como combustible el aceite de cannabis que se quema miles de horas y no se apaga tampoco contamina el medio ambiente”, expresó.

“Según registros y estudios de Universidades calificadas los primeros registros hablan de hace 8.000 años en Oriente con fines recreativos, místicos e industriales”, refirió.

Explicó que el cannabis no produce adicción y mencionó que tiene 2.000 principios activos de los cuales 400 son conocidos y 120 extraíbles.

¿Qué hace más daño a la salud el cannabis o el alcohol?

“Unas 1.500 millones de veces más el alcohol. Hay muertes por coma alcohólico también personas que incendian sus casas estando alcoholizadas. El cannabis no tiene dosis tóxicas ni mortales. No existe un sólo muerto hoy por cannabis ni sobredosis. No produce adicción”, aseguró.

¿Despenalización del Cannabis?

“Podemos convertirnos en un país de referencia. La ignorancia no mata pero te hace vivir mal, el problema es de ignorancia”, acotó.

