“Ventanas Abiertas”: Un libro que relata la dictadura en Paraguay con una narrativa visual

Comentó que en el lanzamiento oficial del libro estuvieron presentes unas 600 personas. “Tuvo una acogida impresionante, fue una fiesta para los que estamos detrás”, acotó.

“Es una iniciativa para volver a contar y a descubrir lo que el informe de la Comisión de Verdad y Justicia hizo en el 2008 cuando se presentó este documento oficial que explica, cuenta y escribe la verdad de lo que pasó en la dictadura de Stroessner”, contó.

“Nuestra intención 15 años después es volver a contar esta historia en un formato más accesible con una narrativa visual que incluye ilustración en comics como otros recursos de infografía y artículos breves. Es un material que puede leerse de forma fragmentada”, acotó.

Dijo que está disponible en la sede de la Codehupy como también está en línea en la página web de ventanas abiertas. “Ya se repartió más de la mitad de la primera edición. Es de distribución gratuita y recomendamos que pasen a buscar lo antes posible”, agregó.

