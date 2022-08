Velázquez sobre Honor Colorado:”Se sustentan con el dinero de Cartes, no hay aprecio ni compromiso”

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, afirmó que los integrantes de Honor Colorado están con Horacio Cartes por el dinero que posee, no por cariño y afecto como siempre sostienen. Apuntó que el verdadero enemigo del expresidente es Estados Unidos y no él y Mario Abdo Benítez como lo declaró en un acto político.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Velázquez aseguró que las autoridades americanas siempre han calificado a los expresidentes de “significativamente corrupto” cuando ellos quisieron y no porque se avecina la época electoral como indicaron. Señaló que Honor Colorado apoya a Sandra Quiñónez y que no le sorprendería que finalmente Cartes sea extraditado a los Estados Unidos.

“Horacio Cartes depende de su plata, no hay afecto en el movimiento Honor Colorado (por parte de los integrantes), ellos se sustentan con el dinero de Cartes, entonces no hay ningún afecto y compromiso”, acotó.

“Si él dice que le defienden a Sandra Quiñónez es la verdad, nosotros no somos sus enemigos realmente (refiriéndose a los EEUU). Estados Unidos siempre ha actuado de esa manera (acusaciones a exmandatarios de corrupto), no es que porque estamos en épocas de elecciones lo hace”, declaró.

Ratifico mi posición de que no voy a subir a un escenario con Horacio Cartes. No voy a decir precipitadamente de que se le va a llevar o no (extraditado) pero estamos ante algo judicial definitivamente”, remató.

