Velázquez contundente: “Cartes no existiría sin dinero y Peña no existiría sin Cartes”

“Acá el enfrentamiento es del Partido Colorado contra el cartismo y son 3 o 4 personas que están al frente de este movimiento que dependen del dinero de Cartes. Horacio Cartes no existiría sin dinero y Santi Peña no existiría sin Cartes, de manera que a pesar de ganar las internas no me voy a abrazar con Horacio Cartes ”, aseveró.

“Estoy seguro que en el Partido Colorado vamos a estar unidos después de mi candidatura después del 18 de diciembre. No hay un sólo líder o dirigente del Partido Colorado que no acompañara mi candidatura. Quizás Horacio Cartes y 3 o 4 de la cúpula del cartismo pueda no acompañarnos”, afirmó.

“¿Creen que Horacio Cartes es un líder colorado o un caudillo, que lo van a seguir como a Argaña o a Lino Oviedo?. Estamos hablando de una persona que maneja su movimiento como una empresa privada donde no existe afecto solamente imposiciones a través del dinero”, sostuvo.

