Vehículo embiste contra un árbol en la avenida Boggiani: No sé tienen registros del conductor

El comisario José Santacruz, jefe de la Comisaría 11° de Asunción, mencionó que un vehículo colisionó contra un árbol sobre las avenidas Boggiani y Alas Paraguayas. Explicó que el automóvil quedó con daños materiales, del conductor no se tiene registros porque los Bomberos Voluntarios ya no lo encontraron en el lugar.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es un vehículo que fue a embestir a un árbol, que circulaba por Boggiani, quedó varado, pero no estamos encontrando al conductor. Estamos averiguando los motivos o circunstancias referente al caso”, expresó.

Convocamos a Bomberos Voluntarios para que puedan cooperar con nosotros para liberar con totalidad el carril de la avenida Boggiani. No tenemos reporte de un herido porque no se encontraba nadie en el vehículo, estamos averiguando si fue asistido o no en un centro asistencial”, indicó.