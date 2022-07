Colombia: Veedor judicial denuncia supuesto secuestro por parte de policías por criticar caso Pecci

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La orden del mayor fue de que me capturarán sin que esté cometiendo ningún delito. Gracias a que había mucha gente logré escaparme”, refirió

Por la inseguridad reinante y casos de complicidad de policías con grupos delictivos, señaló que el presidente electo, Gustavo Petro, ordenó desarticular la Policía de las Fuerzas Armadas.

“El presidente electo ha tomado la decisión de separar a la Policía de las Fuerzas Armadas y articularla a otro cuerpo”, remarcó.

Sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Urueta explicó que sobre el asesinato de Marcelo Pecci no existe una nueva información. “Se ha quedado quieto el tema, ya no se habla de Marcelo Pecci, ojalá no quede en la impunidad”, sentenció.