Vallejo critica ausencia de diputados en sesiones por realizar campaña política: “Es una vergüenza”

La diputada Rocío Vallejo criticó a sus colegas que se ausentan a las sesiones de la Cámara de Diputados por realizar campañas políticas y aseguró que eso “es una vergüenza”. Sostuvo que “ojalá se entienda que esta Cámara no cumplió y pasaron muchos juicios importantísimos”.

“¿Están prometiendo qué? si lo que deben decidir para que la gente esté mejor según ellos, era ayer, y ellos se van a decir en sus campañas que van a hacer todo”, cuestionó.

Afirmó que muchos de los parlamentarios no se presentan a sus puestos por estar realizando campaña. Aseguró que son aproximadamente 40 diputados los que “ya no vuelven luego” en el próximo periodo por estar encaminados al Senado o directamente desisten a la carrera política y ya no presentan interés.

Sobre aprobación de ampliación de presupuesto para INCAN

“Yo llegué a plantear esto antes de que se verifique esa situación y los compañeros de igual manera salieron de la sala”, aseguró la diputada que los demás diputados directamente se retiraron de la sesión siendo que minutos antes si contaban con el quórum para realizarla y tratar los temas pendientes.