Vaesken niega haber abandonado Honor Colorado: “Seguimos firmes”

“Me llamé al silencio y ahora casi a los seis meses de operación estoy bastante mejor y empecé a aparecer de vuelta. Lo que pasó es que como tenía buen relacionamiento con Arnoldo Wiens, incluso hace dos años se hablaba de que podía ser su dupla por eso se dijo que podía salir, pero yo sigo con Honor, seguimos firmes”, afirmó.

“Abandoné el movimiento Colorado Añetete e hice un pacto con Honor Colorado, tengo 34 kilos menos porque me hice una cirugía bariátrica. Fue en febrero, tuve una anemia a consecuencia de la operación porque todo lo que comía terminaba sin quedarse en el estómago por eso planteé al movimiento la posibilidad de renunciar y me dijeron que me cure bien para aparecer los últimos tres meses de campaña”, mencionó.

Al ser consultado sobre la precandidatura presidencial de Wiens admitió que le parece una buena opción, pero que “no tiene tiempo de armar su equipo y la salida de Hugo Velázquez le resta mucha posibilidad de gestión”.