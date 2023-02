Unas 15 embarazadas están internadas por síntomas de chikungunya en el HNI

Escuchá esta Noticia en Audio.

La doctora Yolanda González comentó que las complicaciones del chikungunya podrían provocar abortos “espontáneos” en embarazadas de primer a segundo trimestre.

“Nos estamos abocando para reorganizarnos porque no habrá suficientes lugares si la gente no toma esto en serio. Tendremos que reconvertir la terapia de adultos en una terapia neonatal, no sabemos cómo tendremos los suficientes profesionales”, dijo.

Contó que la enfermedad afecta más a las embarazadas y gestantes. “La chikungunya puede ocasionar abortos espontáneos en embarazadas de primer al segundo trimeste, esto no es una joda, es una realidad”, agregó.