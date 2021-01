El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, afirmó que un centenar de paraguayos que regresaron de Brasil ya dieron positivo al test de coronavirus. Agregó que a raíz de un cruzamiento de datos encontraron que unas 500 personas no se hicieron el PCR después de cinco días de ingresar al país. Ante esto, informó que elevaron la denuncia para que se tomen las medidas correspondientes.

“Nosotros apuntamos a que se hagan el test a la vuelta, se fueron a Brasil y no se pudieron hacer el test porque hay que pagar o porque tarda mucho tiempo, dejamos que se hagan a la vuelta, pero hay gente que no se hace y nosotros tenemos el registro de ingreso al país y el registro de donde se hace el test, estamos cruzando los datos y encontramos unas 500 personas que no se hicieron el test después de cinco días del ingreso al país, esas personas ya no se van a hacer más”, mencionó.

El director de Vigilancia de la Salud no descartó que más personas hayan ingresado al país sin hacerse el test de COVID. Indicó que aquellos que ingresaron desde el exterior se comprometieron a hacerse el test en un periodo de cinco días al firmar un documento con una hoja de declaración jurada.

Por otro lado, comentó que todo el país esta con un aumento de casos de COVID tras el relajamiento de las medidas sanitarias durante las fechas festivas. Añadió que se observó una disminución de contagios durante las fiestas no obstante, apuntó que ahora se ven las consecuencias de esos encuentros.

“Yo estoy hablando con las personas del Gabinete porque este escenario se mantendrá durante el primer semestre del año por lo menos”, expresó.

