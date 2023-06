Triste final del submarino Titan: “Queremos pensar que no sufrieron”, dice buzo

“Cuando bajas buceando en el mar, todas las partes del cuerpo que tienen espacios aéreos cómo los tímpanos deben ser recompensados. Cuando se sube de golpe, el nitrógeno que se aspira se agranda, lo que podría ocasionar la muerte”, explicó el experto.

También contó que los seres humanos no están capacitados para sumergirse a tales profundidades. “Las mayores profundidades son como 200 metros, pero ni soñar donde está el Titanic. No hay un ser humano que aguante esa profundidad. El récord mundial en la apnea la mujer le gana al hombre, la mujer tiene una capacidad mayor para aguantar la respiración”.

“Hay que saber a qué profundidad sucedió, uno quiere pensar que no sufrieron. A mí ya implosionó un tanque, la presión del agua es increíble, no se mucho de submarinos. Esto es como una lata que se cierra y ya no se puede abrir, se cierra y ya no se puede abrir desde adentro. A mí me encantaría hacer esto, siempre existen los riesgos”, afirmó.