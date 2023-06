Triste final: Confirman fallecimiento de los cinco pasajeros del submarino perdido

La hija del exvicepresidente secuestrado Óscar Denis, Beatriz Denis, lamentó la falta de iniciativa por parte de las máximas autoridades de nuestro país, indicando que en cada ocasión fueron ellas las que acudieron o realizaron los contactos telefónicos. “A estas alturas ya no esperamos llamadas, no esperamos que nos brinden informes, sino que vamos nosotras”, dijo en contacto con la 1020 AM, resaltando que dan el paso de llamar aún sin recibir respuestas.