Tribunal de la ANR quiere “caerle bien” a Cartes por eso expulsó a Soria, afirma Centurión

Centurión defendió a Soria diciendo que trabajó para el Partido durante las pasadas elecciones, incluso mencionó que todo eso “está documentado”. Por otra parte dio a entender que hay una hoja de ruta, a partir de las declaraciones de Walter Harms de que Mario Abdo Benítez debe ser expulsado de la ANR.

“Veníamos nosotros con una euforia y embriaguez de la unidad que se merece la nación y venir a embarrar eso por una afirmación rastrera como la de Walter Harms que el presidente Marito Abdo debe ser expulsado, evidentemente poco favor hace”, dijo.

En el documento para expulsar a Soria, adjuntaron las declaraciones manifestados ante los diferentes medios de prensa, en los cuales confirma que no apoyaba la candidatura de Santiago Peña y además realizaba cuestionamientos hacia la ANR como institución.

“Si ellos insisten con esa línea, a titulo personal, me retiro de cualquier mesa de diálogo, no voy a aceptar ningún espacio, ninguna Comisión ni nada dentro del acuerdo que exista con el movimiento Honor Colorado, si persisten con eso, yo me aparto si siguen con la línea que inició Walter Harms“, indicó el diputado electo.

¿Habría fuga de Fuerza Republicana para la Mesa Directiva en Diputados?

“Nosotros ya hemos dado nuestra palabra, ahora viene a embarrar toda esta situación argel e inmadura que se da, fuera de este escenario argel nosotros ya tenemos una posición asumida y eso no puede quebrarse”, manifestó.