Transformación Educativa no atenta contra la patria potestad “Es una campaña de miedo”, afirman

Hay varios mitos y temores que giran en torno al Plan Nacional de Transformación Educativa 2030. La abogada especialista en Políticas Públicas, Paola Vaccotti aseguró que la iniciativa impulsada por el MEC no atenta contra la patria potestad. “Es una campaña de miedo”, dijo.

“La Transformación Educativa podrá salir o no pero en algún momento tendremos que hacer una reforma y tiene que haber un golpe de timón para mejorar la calidad de educación de nuestros niños”, agregó.

“Hay una campaña de miedo, todo lo que estamos viviendo respecto a la oposición a derechos fundamentales como el acceso y la calidad a la educación. El tema de la patria potestad tiene que ver con ese miedo”, señaló.

En tanto que el licenciado Rudi Elías afirmó que el Plan busca responder a los grandes lineamientos de la política educativa.

“La idea general es que este Plan sea una versión con ajustes a las condiciones actuales de la Política Educativa Nacional”, refirió.

“Para mi es grave que se ponga en tela de juicio principios básicos de los derechos humanos, cuando hablamos de interculturalidad defendemos el pluralismo cultural que está en nuestra misma Constitución”, acotó.

