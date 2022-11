Toreros abogan por declarar de interés cultural el torín: “No hay maltrato animal aquí”

Venancio Rolón, de la Asociación de Toreros del Paraguay, manifestó que la corrida de toros debe ser declarada de interés cultural en el país porque “es una tradición de antaños”. Apuntó que “no hay maltrato animal en el torín, eso queremos hacer entender a la gente que no sabe”.

Rolón aseveró que “los que van a la corrida de toros saben que por el animal no se juega, es una demostración donde se hace piruetas encima del toro, están ahí siete a diez minutos y no que estén tres horas. Todos son acrobacias ahora, hay muchas personas de alto vuelo que no son de la campaña que ni saben que es”.

Refirió que las persona que están en contra y quieren que culmine este evento no saben que “detrás de esto muchas familias van a salir perjudicadas y no solo toreros, ponele que hay 1000 en Paraguay, va a ser perjudicado acá pororosero, asadero, banditero, discotequero y muchas personas más”.

Ante el reclamos de autoridades señaló que “es cuestión de llegar a un acuerdo, nos sentamos juntos y decimos así así es la corrida de toros, nuestra Ley también está mal, respetamos los que ellos decidan pero hay que llegar a un acuerdo con los diputados y ver cómo poner la Ley porque esto no puede terminar, a muchas personas que les va a perjudicar”.

