“Topa Ñembyahýi”, un proyecto que enseña a los niños yaguaroninos el valor del trabajo

Rodríguez dijo que este año están trabajando con 155 niños del 6to grado de diferentes instituciones públicas de Yaguarón y que el objetivo del proyecto es enseñar a los estudiantes el valor del trabajo y ser autosustentables. “Se les enseña el proceso de realizar el plantín en las escuelas, ellos llevan a sus casa a trasplantar, luego venden estos productos en ferias, cerrando así el circulo económico”, explicó el intendente.

“Nosotros les pedimos a los padres que solo controlen, no que les ayuden porque hoy en día los niños ya no hacen nada. No es explotarle a los niños, sino que se les eduque en la importancia del trabajo. Por eso tenemos tantos jóvenes que están en las drogas”, comentó.

