“Todos los Gobiernos paraguayos son cómplices del EPP”, arremete Paraguayo Cubas

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El tema del EPP es un fantasma y en pretexto de perseguirlos se gastan sumas multimillonarias en supuestos armamentos en una Fuerza que no es fuerza que no tiene Tarea y no es Conjunta”, expresó.

“Hay mucha plata de por medio que se maneja ahí entre ambos sectores, el grupo delincuencial nos gobierna y el grupo terrorista que se pasa secuestrando gente en el Norte”, dijo.

“Todos los Gobiernos paraguayos son cómplices de estos movimientos terroristas. Con un dron tenes visión nocturna e inclusive podes lanzar todo tipo de municiones sin apeligrar a nadie”, aseveró.

🗣️“Todos los Gobiernos y el EPP son cómplices”, arremetió el exsenador @ParaguayoCubas Afirmó que “todos somos presos” del grupo criminal por las sumas millonarias que se gasta en perseguirlos "Con un dron tenes visión nocturna e inclusive podes lanzar municiones" dijo. #1020AM pic.twitter.com/4gZAFkoJ1L — Radio Ñandutí (@nanduti) October 27, 2022

