“Toda muerte violenta o sospechosa de criminalidad es igual a autopsia”, afirma Lemir

El médico forense Pablo Lemir afirmó que a todas las muertes sospechosas de violencia o criminalidad se debe realizar la autopsia, sin embargo, señaló que en nuestro país el sistema judicial deja abierta la posibilidad de que no se practique en todos los casos ya que no "hay una inversión adecuada en infraestructura para investigar las muertes".

“En los países civilizados toda muerte violenta o sospechosa de criminalidad es igual a autopsia, en el nuestro no, tenemos nuestro Sistema Judicial, nuestro Código Procesal Penal deja abierta la posibilidad de no realizar autopsia en todos los casos y dice que solo cuando no se pudiese determinar la causa de muerte entonces ahí se practicará la autopsia”, expresó el médico.

“El legislador cuando sanciona el Código Procesal Penal es consciente de que en este país nunca se hizo una inversión adecuada en infraestructura para hacer autopsias, para investigar muertes. Si pusiesen como en los otros países tendría que haber más de una morgue judicial para todo el Paraguay como tenemos ahora”, explicó.

Con respecto al caso de la adolescente de 16 años que falleció a causa de un disparo de arma de fuego, señaló que la herida no pudo haber sido imperceptible para los médicos, pero si pudo haber representado una confusión, ya que ese tipo de lesiones son también causados por elementos contusos- penetrantes.

