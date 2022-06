Titular de Capasu: “En los semáforos y en el contrabando está la plata que Orué no está recaudando”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El incentivo a la hora de comprar de un negocio formal no es el mismo si vos podés deducir el IVA a que si no podés deducir (…) ese dinero que se va a dejar de recaudar con las deducilidad de los alimentos ese dinero está en Puerto Elsa, en los semáforos, en los negocios que no facturan sus mercaderías, está en el contrabando. Ahí está la plata que Orué no está recaudando”, expresó Sborovsky.

Asimismo mencionó que es necesario solucionar el problema de fondo de Paraguay que a su criterio es la informalidad y aseguró que esta propuesta de Ley incentivará la compra formal. “El objetivo es que venga la gente a comprar sus productos a su nombre y que ahora lo están haciendo de los semáforos, del contrabando. El objetivo es que esas personas gasten en los autoservicios, en las compras mayoristas”, dijo.

Cabe recordar que dicho proyecto pretende descontar en la liquidación mensual el 100% de las compras de alimentos y bebidas en los supermercados, así como los gastos en salud, vacaciones y seguro médico, entre otros.

