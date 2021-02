Tildan de “mentiroso serial” a “Nenecho”: Jefe de campaña de Centurión niega haber ofrecido un cargo a Luis Trigüis

“No podría ser quien disponga de cargos porque la jefatura de campaña es un cargo totalmente político y no tiene nada que ver con lo que pueda yo disponer en el Gobierno Nacional, más bien lo que quiere sacar seguramente el intendente es algún que otro ruido mediático buscando desacreditar al candidato más fuerte hoy, Dani Centurión”, aseveró.

Mencionó que encaró a Trigüis para reclamarle sobre las declaraciones del intendente de Asunción y aseguró que el mismo desmintió haber manifestado que le ofrecieron algún cargo. “Yo le llamé y le reclamé semejante mentira y él me dice ‘yo no dije eso’”, afirmó.

“Nadie se puede hacer cargo de algo que no existe, el intendente se tiene que hacer cargo de sus mentiras. Que no se vuelva una costumbre en el intendente de Asunción mentir. No existe una llamada mía ofreciéndole algo. Yo le consulté a Trigüis y me negó”, señaló.

“Aprovecho la oportunidad porque a mi director de Comunicaciones lo llamaron y le ofrecieron el Viceministerio de Comunicación para que me abandone”, sostuvo en una entrevista en Radio Ñandutí Óscar Rodríguez.

