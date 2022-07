“Tiene que demostrar pruebas”: Federico González pide a ‘Bachi’ Núñez que fundamente denuncias

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es una denuncia grave y tiene que demostrar pruebas, yo no he visto o escuchado que haya presentado una prueba, me consta que no es así, entonces le pido que muestre pruebas porque de ser cierto es grave y no estoy de acuerdo”, aseveró.

“Puedo realizar una denuncia pero si no tengo pruebas no tiene sentido ni fundamentos, hay una diferencia entre una filtración a algún político o a algún miembro de la prensa o ciudadano, son cosas diferentes, la información puede filtrarse”, afirmó.

Informe de gestión de Mario Abdo:

“Fue objetivo, reconociendo limitaciones y los objetivos alcanzados a pesar de las dificultades. Es un Gobierno que en el ámbito de salud contrató a 20 mil personal de blanco”, expresó.

