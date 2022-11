THIS IS MICHAEL se presenta esta noche por primera vez en Paraguay

El artista brasileño Lenny Jay interpreta a Michael Jackson en el show denominado "THIS IS MICHAEL" un espectáculo único que se presentará por primera vez en nuestro país. La cita es esta noche en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay a las 21:00 horas.

El cantante y bailarín Lenny Jay en una conferencia de prensa llevada a cabo ayer mencionó cuanto sigue “Realizo este show desde el respeto y gratitud hacia un artista que me inspiró y a quien canté toda la vida”

“This is Michael” está inspirado en varias de las giras del Rey del Pop como ‘Bad’, ‘History’ y ‘Dangerous’ también hacen una pequeña pasada por el tour “This is It” la cual no pudo concretarse por el inesperado fallecimiento de Michael Jackson en 2009.

Algunas curiosidades del show

Lenny Jay es el único artista consentido por la familia de Michael Jackson para utilizar los icónicos movimientos y los temas en vivo.

Es un espectáculo de dos horas que recorre por los mejores éxitos del Rey del Pop

Fue una idea que se había gestado hace más de un año atrás pero vio la luz en abril de este año

Lenny es fan de Jackson desde que tiene 7 años y logra dar vida al mismo recurriendo al maquillaje además perdió 14 kilos y mantiene una alimentación vegetariana acompañada de ejercicios diarios.

El espectáculo será presentado esta noche en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Asunción 1767) a las 21:00 horas.