The Weeknd se presentará esta noche en el show de medio tiempo del Super Bowl

Más de 100 millones de personas de todo el mundo tienen hoy sus miradas puestas en The Weeknd. El artista canadiense actúa en el descanso de la Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del año y que en esta ocasión enfrenta a los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs, en el estadio de Jay Ray, en Tampa (Florida).

Desde la primera edición de la Super Bowl, en 1967, las bandas universitarias de música eran las encargadas de amenizar la media parte de la gran final del fútbol americano. Pero a partir de 1993 se decidió apostar por una estrella, para mantener, e incluso a veces aumentar, la audiencia del partido. El primero fue Michael Jackson, y le han seguido, entre otros, The Rolling Stones, Paul McCartney, U2, Bruce Springsteen, Diana Ross, Madonna, Beyoncé, Prince, Katy Perry, Lady Gaga, Aerosmith, Coldplay, Steve Wonder, Phil Collins, Sting, The Blue Brothers, Justin Timberlake, o Jennifer López y Shakira, el año pasado.

Tras el anuncio hace dos meses que The Weeknd era el elegido, Amir Cash Esmailian, uno de sus representantes, declaró: “Siempre tuvimos la Super Bowl en nuestra lista de deseos y siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos. Esto llegó antes de lo esperado”. O no. Para Abel Tesfaye (su nombre real) el 2020 ha sido su año. Su Blinding lights , ha sido el tema más escuchado en Spotify, ha batido el récord de mantenerse todo el año en la lista Billboard Hot 100 y el impactante vídeo ha registrado casi 360.000.000 visualizaciones. El pasado diciembre grabó un remix del tema con Rosalía.

Además ha triunfado en los MTV VMA, los American Music Awards y los Billboard Music Awards, pero ha quedado excluido de las nominaciones de los Grammy. Esto ha generado una avalancha de críticas, por no incluir el que para muchos es el mejor trabajo del año. El propio The Weeknd ha acusado a la organización de corrupta y de falta de transparencia, a pesar de ser poseedor de tres Grammys: uno por Starboy (2018) y dos por Earned it (2016). Este último tema, incluido en la película 50 sombras de Grey , fue nominado al Oscar, que se lo llevó Writing’s on the wall , de Sam Smith (Spectre ).

Abel Tesfaye nació en Toronto el 16 de febrero de 1900. Es el único hijo de un matrimonio de emigrantes etíopes. Fue criado por su abuela materna que le enseñó amhárico, una de las cinco lenguas del país africano. Las drogas marcaron su adolescencia y un fin de semana decidió dejar el colegio para siempre. Por eso eligió The Weeknd como alias o nombre artístico, aunque sin una e para no confundirse con la banda canadiense.

En el 2010 colgó canciones en YouTube, que llamaron la atención del rapero canadiense Drake, que lo promocionó invitándole a cantar con él en sus conciertos. Desde entonces, han venido éxitos como Call out my name, The Hills, Ca’n feel my face o Feel it coming (aparte de los mencionados antes). Y colaboraciones con Ariana Grande, Daft Punk, Lana del Rey, Kendrick Lamar, Travis Scott, Maluma, Drake y Rosalía.

En el terreno sentimental se le conocen dos parejas oficiales: la cantante y actriz Selena Gómez, en el 2017; y la modelo Bella Hadid, con quien estuvo durante el 2015 el 2016, y volvió en el 2018 hasta agosto del 2019. Precisamente junto a ella actuó en el desfile de Victoria’s secret del 2016. Yovanna Ventura es una modelo con la que se le relacionó brevemente justo después de romper con Selena Gómez.

The Weeknd marca tendencia en el mundo de la moda con su estilo urbano, a base de sudaderas, camisetas y bomber. Tiene su propia firma, XO, y ha creado colecciones cápsula para Alexander Wang, Puma y H&M.

Entre la música y la moda Abel Tesfaye ha creado un imperio económico que le permite realizar generosas donaciones a Black Lives Matter (ya antes de la muerte de George Floyd), a hospitales infantiles de Atlanta y Uganda, a la universidad de Toronto, para impartir el Ge’ez (una lengua extinta de Etiopía) y recientemente para las víctimas de la explosión de Beirut.

Para asegurarse que el espectáculo de esta noche sea tal como se lo ha imaginado, él mismo ha añadido siete millones de dólares más al presupuesto de la Super Bowl.