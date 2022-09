“Tengo un tema”: Libro que relata la historia de rock en Paraguay tiene exitosa recepción, afirman

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estoy muy contento por la recepción que tiene de la gente y todo lo que están comentando”, refirió.

Mencionó que en el lanzamiento oficial del libro estuvieron presentes varias personas que han sido protagonistas de la música rock y pop en Paraguay en todo este tiempo. “El libro es una mirada mía a toda la trayectoria que tuvo el rock en Paraguay”, dijo.

“El libro es una mirada mía a toda la trayectoria que tuvo el rock en Paraguay en donde me pregunto ¿qué pasó antes?, ¿cómo el rock pasó a formar parte del repertorio de las orquestas de fiestas? ¿cómo surgieron los primeros grupos que hacían temas propios ya dentro del rock?”, dijo

Señaló que la obra está disponible en todas las librerías del país.

More Entradas for Show: Made in Paraguay