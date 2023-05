“Tenemos una bailarina desnudista, un violador y narcos”:Celeste cuestiona actual sistema electoral

May 30, 2023

La diputada y senadora electa se refirió al acto de proclamación de las nuevas autoridades nacionales para el periodo constitucional 2023-2028 e indicó que “no hay nada que festejar”.

“A mí me ganó Mbururú, la bailarina tuvo más votos que yo. Hay 1.500.000 paraguayos que no se fueron a votar. Yo voy a trabajar como si fuera que me votaron los 7 millones de paraguayos”, mencionó.

“Esta claro que en Paraguay no se quiere saber nada del Partido Colorado, la mitad se dispersó. Cómo es que hay gente que se fue a marcar por quienes no conoce”, expresó.

“Francamente pienso que incluso me perjudica mi Partido, Kattya (González) tuvo 100.000 votos y yo que tengo su mismo perfil tuve 42.000. Supuestamente yo tenía la estructura del segundo partido más importante y Kattya sola por su cabeza hizo 100.000″, dijo.