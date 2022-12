TEI del PLRA rechaza denuncia de fraude electoral impulsada por Nakayama

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es improcedente porque estamos hablando de un fraude electoral y las normativas establecen que es otro órgano el competente para atender la denuncia. Nosotros como Tribunal nos abocamos al expediente y ahí no constan denuncias de hecho punible, si no está en el expediente no existe”, expresó.

“Deliberamos varias impugnaciones, denuncias como reclamos. El lunes estuvo el doctor Patricio Melul pero cómo se sintió un poco ofendido en relación a la manifestación de cada uno se retiró el lunes a la tarde. Posteriormente ayer se decidió proseguir pero él no se presentó por el Partido”, refirió.

“Nosotros continuamos ayer porque tenemos que resolver todo no solo la denuncia de Nakayama. No pudimos incorporar el voto de Melul porque ya no podíamos hablar con él”, acotó.

Mencionó que por unanimidad estudiaron primeramente la denuncia que fue impulsada por el dirigente liberal Eduardo Nakayama.

