“Te voy a hacer esto y no le tenés que contar a tu mamá”:Terrible caso de presunto abuso a una niña

La mujer, quien se animó a conversar en exclusiva con la 1020 AM, contó que por cuestiones económicas le tuvo que entregar a su pequeña cuando tenía 6 años a los padres del papá de la menor.

Desde ese momento, el abuelo habría abusado sistemáticamente de la niña y la tenía amenazada. “Desde los seis años ella estaba sufriendo esto había sido y vivía amenazada, nunca me quiso contar porque dice que su abuelo le decía que me iba a mandar a matar, que me iba a mandar a hacer esto que aquello. Y lo peor de toda esta historia es que yo le conté a su abuela, inclusive a su papá, lo que mi niña me contó y me trataron de mentirosa, le trataron de mentirosa mi niña”, refirió.

“Encima que se desnudaba frente a ella mostrándole completamente todo lo que él tenía ahí y diciéndole ‘mira, yo te voy a hacer esto y vos no le tenés que contar a tu mamá, no le podés contar a nadie’”, relató lo que reveló su pequeña.

La madre se enteró cuando llevó a su hija a su vivienda para que pase con ella las vacaciones de invierno. “Pidió amargamente que nunca más le lleve a la casa de sus abuelos”, relató en medio de lágrimas.

Aparte del abuso que sufría por parte del abuelo, era maltratada físicamente por la abuela. “Dice que la abuela una vez le agarró con un cinto y le colgó del cuello”, contó.

