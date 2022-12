Survival aguarda que OECD detenga la deforestación ilegal que vulnera derechos del pueblo ayoreo

Escuchá esta Noticia en Audio.

Comentó que denunciaron a empresas italianas por importar a Europa y comerciar “con el cuero que proviene de explotaciones ganaderas que están deforestando ilegalmente el territorio del pueblo ayoreo-totobiegosodes de Paraguay”.

Contó que entre los ayoreo se encuentran los pueblos en aislamiento de todo el continente americano fuera de la Amazonía.

“Tenemos una cadena de empresas que están haciendo negocios a costa de los ayoreos. Las curtidurías paraguayas exportan a las empresas italianas Pasubio y Gruppo Mastrotto, y el ⅔ de las pieles que Paraguay exporta a empresas italianas en su mayoría a estas dos”, dijo.

Aseguró que más del 90% de esas pieles acaban en volantes, asientos e interiores de lujosos vehículos.

More Entradas for Show: Made in Paraguay