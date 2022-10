Supuesto abuso en colegio: Presunto agresor tendría el uniforme de la institución, afirma fiscala

Escuchá esta Noticia en Audio.

La agente fiscal Carla Rojas inició una investigación por la supuesta comisión del hecho punible de Abuso Sexual en Niños en un colegio de Asunción, el cual fue denunciado anoche.

El hecho se registró este miércoles, en el interior de la institución educativa después del mediodía. La denuncia fue presentada por la tarde, el menor recibió anoche contención y atención psicológica. Además, anoche la víctima fue derivada junto al médico del Laboratorio Forense del Ministerio Público.

“No tenemos muchos datos porque fue en horario escolar. Sobre las pruebas ya, ya fue revisado por la médica forense, el niño no tendría lesiones. El niño no habló porque estaba amenazado, y al parecer a nadie le llamó la atención”. “Según el niño el agresor sería un alumno de la institución por el buzo que llevaba, no descartamos a nadie”, informó Rojas.

