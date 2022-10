Supuesto abuso en colegio: “Las cámaras no funcionan, no hay imágenes”, dicen desde el MEC

“Ayer a las 17 horas me enteré del caso, se acompañó a la madre y a la víctima hasta un centro asistencial de ahí lo derivaron a la Fiscalía. Pregunté si se sabía algo de los involucrados y me dijeron que no. Yo sé que la Fiscalía ya está trabajando, ya tienen un diagnóstico para darle un poco de tranquilidad a la comunidad educativa y se empezarán a tomar decisiones con respecto a lo acontecido”.

“La directora (del colegio) ya envió un informe y la supervisora de la zona estuvo trabajando hoy con respecto a las docentes de la Institución, todo lo que acontece en el predio escolar, nosotros los docentes somos responsables de los niños. Se están haciendo las averiguaciones sobre quien salió o entró en el lugar”.

“La denuncia no dice (que el victimario) sea un alumno mayor, por el informe y la denuncia creo que es una persona mayor. Creo que en ese colegio hay hasta noveno grado nomás, creo que sería alguien ajeno al colegio, pero ya veremos qué dice la Fiscalía, acompañaremos la investigación y daremos todos los datos que se necesite”.

Sobre cámaras en las Instituciones: “Todas las Instituciones tienen un equipo de gestión conformadas por varios representantes de diferentes actividades, ellos nos solicitan que se coloquen las cámaras y vemos con buenos ojos eso. Ellos piden que se coloquen las cámaras fuera de los baños, entendemos que no podemos ponerlas dentro, sería muy invasivo”.

