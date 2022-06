Supuesto abuso a niño en colegio:“Una vez más no se cumplió con el protocolo”, afirman desde el MEC

La directora General de Protección de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza manifestó que “se enteró” por la prensa del supuesto caso de abuso a un niño en un colegio de Fernando de la Mora. Sostuvo que los directivos de la institución educativa no activaron el protocolo correspondiente. “Le explicamos que tenían que derivar a la Fiscalía y a la Codeni, ellos no entendían, no querían por el honor”, lamentó.

“Una vez más no cumplieron con el protocolo. Lo único que hicieron es avisar a la Supervisión de lo que pasó y en eso no consiste el tema del protocolo. Le explicamos que tenían que derivar a la Fiscalía y a la Codeni, ellos no entendían, no querían por el honor o no se qué situación estaban teniendo porque no querían que se comunique”, mencionó.

“A mí me había llamado un periodista al respecto y a partir de ahí estuvimos en contacto con la Supervisión. Le hablamos de la responsabilidad penal que podría tener la directora por no comunicar. Le dijimos que no le lleven a clases virtuales a las víctimas”, afirmó

“En ese colegio de Fernando de la Mora tengo dos casos. En uno son menores de 14 años y en el otro mayores. Una vez más no se cumplió con el protocolo, desde la semana pasada estuvimos trabajando con esa institución”, expresó.

“Nosotros a través de la Supervisión estuvimos en la institución y le dijimos que llevarle a virtual a las víctimas y dejarle a los agresores no es la forma de trabajar y de aplicar el protocolo. Le dejamos las instrucciones precisas de cómo trabajar”, comentó.

