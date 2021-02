Sumarian a uniformados que estaban de guardia cuando se fugaron Roque “Py Guasu” y otros tres delincuentes

“Hay que darle una solución a este tema de la Brigada. Ellos estaban en la comisaría, vamos a recabar toda la información de lo que pasó con este personaje. Si fuera fiscal diría que nada se puede descartar. Lo que se puede decir es que se fugó de una manera muy particular. San Lorenzo es una ciudad muy importante, estamos pensando la construcción de una comisaría modelo. Los sanlorenzanos necesitan respuestas”, dijo.

Giuzzio añadió que Roque Py Guasu ya no es lo que era. “Ya no tiene el mismo bagaje en relación a la banda, hoy sus apariciones son esporádicas probablemente por las tantas veces que ingresó a prisión pero sigue siendo de cuidado, no hay que descuidarnos. Ya hablamos con el comisario, él estaba esperando los resultados del COVID. Se necesitan los test rápidos para no tenerlos más en las comisarías de esta manera. Es uno de los delincuentes más pillos. No hay que descuidarnos de este tipo de personajes que tienen cierta habilidad”, añadió.

