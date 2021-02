Suman seis las penitenciarías declaradas libres de covid-19

Internacionalmente hubo un incremento en el precio del petróleo respecto a los meses anteriores y esto podría causar el incremento de los costos de las distribuidoras locales. El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, refirió que Petropar tiene abasto para aguantar seis meses más con sus precios pero si aumenta el consumo, este abasto podría reducirse a un menor tiempo. Sostuvo que se buscará el menor impacto posible para el consumidor final y, si es posible, que no incrementen los precios por lo menos hasta fines de febrero. “Queremos seguir manteniendo pero no depende de nosotros no más, hay un libre mercado”, afirmó.