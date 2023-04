Subsidio a Transportistas: “Están ligando plata dulce no son moneditas”, dice abogado

El abogado César Martínez sostuvo que el subsidio que reciben los transportistas es una “plata dulce y no moneditas”. Además, mencionó que cuando Arnoldo Wiens era titular del MOPC le advirtió que el billetaje electrónico no funcionará en el país.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Le avise a Arnoldo Wiens que este sistema de billetaje no iba a funcionar en Paraguay (…) Hoy les fue tan cómodo cobrar subsidios, enriquecerse, no sacar más vehículos a las calles y no pagar chóferes”, expresó.

“Están ligando plata dulce y es mucho dinero, no son moneditas. Hacen un monumento de fortuna con esto (…) No será fácil quitarles el subsidio más en tiempos electorales”, dijo.

Sobre el viceministro de Transporte:

“Víctor Sánchez era empleado del Grupo Lince que son las líneas 26,52 y 18, después pasó a ser Viceministro”, contó.