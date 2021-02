Suba de combustible no afectará el precio del pasaje, refiere viceministro

El viceministro de Economía, Pedro Mancuello manifestó que la suba del precio del combustible –que sería alrededor de G. 400 por litro- no incidirá en el precio del pasaje gracias a acuerdo público-privado con los emblemas. Dijo que esperan que el precio del petróleo y sus derivados se mantenga alto en las próximas dos semanas y que posteriormente descienda nuevamente.

“Lo que está pasando en el mercado es que está subiendo el petróleo y sus derivados. Lo que pasa acá en nuestro mercado es que existen algunos emblemas que tienen muchos productos a costos bajos todavía y existe emblemas que ya están sin stock y ya les van a venir a un precio muy alto ahora”, dijo.

“En la práctica lo que está sucediendo es que algunos emblemas están queriendo reajustar ya para no perder, otros van a evaluar esta semana, otros la semana siguiente y Petropar tiene un poco más de espalda, va a tratar de mantener sus precios”, manifestó.

“Estamos haciendo este esfuerzo interinstitucional público-privado en donde hemos conseguido el compromiso del sector privado, con el apoyo que podamos darle desde el sector público, para que eso (la suba del costo del combustible) no afecte al transporte y los pasajes. Nuestra primera preocupación es evitar la suba del pasaje por lo menos a corto plazo y durante los siguientes meses queremos y tenemos el compromiso de que no van a incidir en los precios del combustible para el transporte público y por ende no correspondería todavía ninguna suba de los pasajes”, puntualizó.

“Nosotros esperamos dos semanas más de precio alto y tenemos la esperanza de que vuelvan a bajar, en paralelo el dólar está aflojando un poco entonces ayuda a descomprimir”, mencionó.

