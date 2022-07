Sostienen que adolescentes son utilizados bajo engaños y amenazas para traficar drogas en el país

Escuchá esta Noticia en Audio.

Cabrera aseguró que los mismos plantan y cosechan marihuana, los familiares apoyarían estas cosas por la situación económica que padecen. Si bien aclaró que no posee datos exactos y oficiales por el momento, habló de que los menores sirven para el microtráfico porque son inimputables y generalmente cuando son detenidos son rápidamente puestos en libertad.

Apuntó incluso que desde la Policía Nacional existirían algunos efectivos que amenazan a los menores para cometer los asaltos.

Cabrera tuvo un pensamiento realista al decir que desde el Gobierno Nacional no existe el apoyo por la coyuntura política ya que los menores de 18 años aún no pueden votar en las elecciones internas y generales. Por otro lado, no descartó que esta posibilidad habría ocurrido con el niño de 12 años desaparecido hace varios en Asunción.

