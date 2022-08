“Somos el único partido que no esta contaminado, somos la mejor opción”, afirma Chilavert

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El Partido de la Juventud es el verdadero cambio” aseguró Chilavert quien dijo que se encuentra con un buen equipo, entre los que están Hugo Rubin y Ronald Dietze.

En cuanto a su campaña contó que se encuentran recorriendo el interior del país, en donde la aceptación es muy buena. “El Paraguay está formado en su mayoría por jóvenes que están cansados de los mismos políticos de siempre, la ANR tiene muchas figuras, pero casi todos ellos con procesos judiciales encima, también hay colorados que están trabajando conmigo”.

Por la concertación dijo que no sería sincero de su parte trabajar con candidatos como Esperanza Martínez o Fernando Lugo, ya que tienen diferentes ideologías. “No me junto con los zurdos, no quiero que mi país se convierta en Venezuela”

En cuanto a sus propuestas aseguró que están trabajando en un proyecto innovador en áreas como la educación, también contó que tiene muchos proyectos de inversión para el Chaco y para la energía de las Hidroeléctricas.

More Entradas for Show: Zona Franca