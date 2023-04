Sole Núñez sobre el comunicado: “Es para que no aprovechen de la contienda electoral”

“Sacamos un comunicado para que no se aprovechen de la contienda electoral, la Concertación va a acreditar a todos los medios de comunicación”, dijo la dupla de Efraín Alegre por la Concertación.

“Queremos dejar en claro que desde el equipo de la Concertación respetamos el trabajo de todos los periodistas y por eso sacamos un comunicado”, señaló Soledad Núñez.

¿Se comete algunos errores por el cansancio?

“Hay cansancio pero no se si atribuirlo a eso, hay mucha esperanza de la gente pero si es extenuante, uno duerme poco, come mal, no tenemos el poder económico del Partido político que hoy está en el gobierno que tienen financiamiento de fuentes dudosas”, expresó.