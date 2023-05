Sobreviviente de doble choque clama por ayuda: “No puedo moverme y me ataron los brazos”, afirma

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ya estoy en mi casa, aún no estoy recuperado, no me puedo mover todavía. Gracias a mi hermano estoy aquí, él me cuida”.

“Estoy tirado en la cama, mi familia me da de comer, tengo los brazos atados. Dentro de un mes podré moverme con muletas”, contó el hombre.

González comentó que se presentó a él un abogado que le ofreció sus servicios, le pidió a cambio una suma mínima que no estaría a su alcance. “Hoy se presentó un abogado para ayudarme, pero me pidió para su combustible y no tengo nada para dar”.

La víctima del terrible choque dijo que las personas que quierab ayudarlo pueden comunicarse al 0976 597 285. También informó que ninguno de los implicados se comunicó con él.